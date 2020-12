El legado de Hitchens

Autor de libros con títulos tan provocativos como “Dios no es bueno” y “Dios no existe”, Hitchens perteneció al grupo denominado “los cuatro jinetes del nuevo ateísmo”, junto a Richard Dawkins, Daniel Dennett y Sam Harris. Con erudición, lucidez, ironía y un coraje a toda prueba arremetió contra reyezuelos de todas layas a los que mostró en toda su desnudez sin vacilaciones: la monarquía británica, Kissinger, Clinton, la madre Teresa de Calcuta, Ratzinger, los islamistas radicales… Y no trepidó en defender al escritor Salman Rushdie,...