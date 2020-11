Leer no sirve para nada  

¿Para qué sirve leer? Un seguidor de mi página me hizo una pregunta bastante interesante que no quise que mi respuesta sea un comentario más del montón. EN RESUMEN me preguntaba para qué le sirve leer, siendo más especifico leer literatura. Y este vídeo ha sido mi respuesta, espero que les sea de ayuda y que le saquen provecho tanto como yo disfruté escribiéndolo, grabando y editándolo.