Leer para generar conocimiento personal duradero

¿Has tenido alguna vez la sensación que al acabar de leer un libro ya no recuerdas partes relevantes? ¿sientes que no les has sacado el máximo rendimiento? ¿o que no has generado un aprendizaje personal que puedes aplicar en tu vida? El artículo explica en detalle un método de lectura para, además de disfrutar, generar un conocimiento duradero que enriquece tu vida como persona y profesional.