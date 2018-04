LCTV (2018-04-13) Los problemas del sujeto constituyente  

En el programa de hoy, 13 de abril de 2018, participan José Papí, Pedro Gallego, Gustavo Pareja y José Antonio Sánchez. En la técnica ha estado César Bobadilla. El vídeo gira en torno a un debate sobre la necesidad, o no, de la homogeneidad del sujeto constituyente. Si te ha gustado dale a me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Para que te lleguen las notificaciones de cada programa del MCRC no olvides darle a la campana de al lado de la pestaña de suscripción. Para más información: Web: mcrc.es