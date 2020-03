Laura, una joven enfermera con coronavirus: "La gente va al hospital a morir sola"

Laura explica su historia para que llegue a quién lo pueda necesitar, pero también para denunciar la falta de recursos con los que trabaja el personal sanitario. Asegura que hasta la semana pasada, antes de que le diagnosticaran que tiene coronavirus, ha pasado momentos muy difíciles, que no se parecen en nada de lo que había vivido antes: "He visto cosas que me han dejado en shock, que nunca quiero volver a ver, grabadas en mi retina"..."He visto tomar decisiones que nunca se tendrían que tomar.”