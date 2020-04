Lasquetty, el consejero de Hacienda de Madrid: "Se demuestra que funciona la gestión de la sanidad privada"

Entrevista a Javier Fernández-Lasquetty: "No vamos a subir impuestos. Necesitamos apoyo del Estado, pero la Comunidad de Madrid no va a hacer la política fiscal que le gustaría al PSOE y a Podemos. Chantajes no. Espero que no pretendan eso, por el hecho de que tenemos que pagar el gasto del coronavirus (...). Es una barbaridad. En un marco de crisis tan gigantesco como el que tenemos lo último que necesita el país es subida de impuestos. Al contrario, hay que flexibilizar la carga tributaria en el Estado".