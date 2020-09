Las dos Mozillas

La empresa era nuestra particular Numancia tecnológica. Cal Paterson publicaba un dato llamativo y sorprendente: la cuota de mercado de Firefox no ha parado de bajar en los últimos años, pero curiosamente lo que cobran sus directivos no ha parado de subir. La CEO de Mozilla, Mitchell Baker, cobró 2,4 millones de dólares en 2018, una absoluta burrada de por sí y una cantidad de dinero absolutamente vergonzosa si tenemos en cuenta que la empresa despidió a 250 personas recientemente porque tenía problemas de caja.