El Langui arremete contra TVE por su injusto tratamiento a “Donde viajan dos”: “Es pura fachada”

El Langui ha criticado que su programa junto a Jesús Vidal, 'Donde viajan dos', haya sido relegado al late night de La 1. "Nos piden un programa blanco, familiar, de valores, para visibilizar las capacidades diferentes, y lo invisibilizan poniéndolo a unas horas nada adecuadas". Ha insistido en su descontento con la corporación opinando que en su caso la cuota y número de espectadores cosechados no son tan relevantes. "TVE no vive de las audiencias", ha lanzado, "no se alimenta de la publicidad.