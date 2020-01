Lady Gaga critica a los que piratean música con fotos pirateadas. Shutterstock responde (eng)

Después de que la nueva canción de Lady Gaga "Stupid Love" se filtrase en Internet y se volviese viral el fin de semana pasado, la cantante regañó a los fans que habían escuchado el lanzamiento no autorizado. El problema era que el Tweet de Lady Gaga usaba fotos de archivo "pirateadas" que tenían marcas de agua "Shutterstock" sobre sobre ellas, y este uso no autorizado no escapó a la atención de la compañía. Unas horas después, Shutterstock respondió al Tweet y señaló la hipocresía de querer que le pagaran por la música mientras no pagaba fotos