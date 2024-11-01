·
4
meneos
37
clics
El lado oscuro de Sam Altman: ¿un peligro para el humanidad?
Todo el mundo conoce ChatGPT, hasta tu madre dice que si IA, que si terminator... Resumen del la vida de Sam Altman, hombre detrás de ChatGPT
etiquetas
chatgpt
tecnolibertarismo
ia
#1
Zamarro
El peligroso es el amigo de Elon, el creador de Palantir.
Ese hombre es el que puso a DJ Vance donde esta, y no dudará en usarlo cuando llege el momento.
7
