Últimamente se habla mucho de las subidas, la subida de la luz, la subida del SMI, la subida de la tortilla de patatas (con y sin cebolla), pero poca gente habla de la subida de dos materias primas que son esenciales para la economía y la industria. Pero se habla aún menos de lo que ha implicado esta subida, y es la escasez, no hay materias primas, así de contundente, los pedidos se retrasan, suben los precios, y eso al final lo vamos a pagar todos.

El cobre y el aluminio son dos materias primas esenciales en nuestro tejido industrial, y en los últimos meses han experimentado tal subida que por algún lado va a explotar. Los precios de fabricación en occidente, ya de por si altos, han estado subiendo desde principios de este año debido a que no haya materias primas, y repercuten en todos los sectores. Se viene una crisis gorda que ríete tu de la de 2008, no hay mas que mirar los gráficos

www.ariva.de/kupfer_london-kurs/chart

www.ariva.de/aluminium_london-kurs/chart

Estamos ya a nivel pre-crisis con la diferencia de que antes de la crisis había, o parecía haber, dinero para pagarlo. Si no hay materias primas, suben los precios, pero si no hay dinero para pagarlo nos quedamos sin tejido industrial y sin tejido industrial nos quedamos sin trabajo, da igual que suban el SMI, dará igual que suban la luz, si no hay con que fabricar las cosas. Pongo estos dos ejemplos, pero materias primas alimentarias llevan el mismo camino.

Nos atosigan en las noticias con la luz pero nadie habla de esto: No hay materias primas, ni aunque tengas para pagarlo.