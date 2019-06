La polla (con foto)

Polla, gallina joven, medianamente crecida, que no pone huevos o acaba de comenzar a ponerlos (Wikipedia). Todo el mundo entiende que la polla es una gallina, porque eso es lo que es para la gente que habla bien. Sin embargo los españoles nos empecinamos en llamar polla a nuestra pilila. Y mientras nos referirnos al pene con el nombre de una vulgar galliforme su equivalente en las mujeres se llama clítoris, y hasta nosotros lo llamamos clítoris, que bien podría ser el nombre de una diosa griega y que empieza (o acaba) justo debajo del monte de Venus. O sea... a ver... ¿qué esta pasando aquí?

Como no entendía nada, busqué algún sinónimo a ver si podemos arreglar esta nomenclatura ridícula. El primero que sale es "pene", tal cual, que es aceptable pero para escribir sobre el pene, porque sonar hay que reconocer que suena escueto e insulso. Luego tenemos el término "falo", demasiado ordinario, parece que estuviéramos hablando de un palo. Y no se por qué lo atribuyo a grandes miembros priapísticos. Hablar sobre nuestro "falo" ante el amante y que luego vea la realidad puede llevar a alguna decepción. Algo menos común es "verga". En mi entorno al menos es inusual, sólo lo he escuchado últimamente en Juego de tronos. Y no imagino ninguna situación en la que tenga que usar la palabra "verga" sin ordenar antes, con carcajada estruendosa, que los criados me sirvan la hidromiel en las calaveras de mis enemigos.

Ninguno de los términos del miembro viril esta a la altura del clítoris. Decir clítoris mola. Estaría todo el día diciendo clítoris. Pero si me pongo a gritar "polla" por ahí lo mismo acaban llamándome la atención y con razón si no hay volatería cerca. Y es una situación muy injusta, porque estamos hablando del apéndice sobre el que gira toda nuestra existencia. Llamar "polla" a un objeto de tal importancia es como si un creyente llamara ornithosuchus a Dios. Y eso que Dios no existe, pero nuestra polla si. Hay que encontrar un nombre a la altura de las divinidades del Olimpo. Basta ya de hablar de gallinas (¡y de huevos #1!). Y tiene que ser un nombre griego o de dioses griegos, porque son los dioses que suenan bien. No queremos nombres celtas o vikingos de los que ponen los nazis y toda esa gente racista y excluyente. Sólo nombres grecolatinos, gracias.