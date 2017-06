La piscina

Cuando estaba en UCI pediátrica vi muchos ahogados (era una ciudad marítima), algunos fallecieron, y otros quedaron con secuelas muy graves. Todos repetían lo mismo “no sabían cómo había pasado”, “solo salí un segundo”, etc etc. Ahora, en el Mar Menor se ahogan muchos adultos, porque se confían en que hay muy poca profundidad y no hay casi oleaje, y es verdad. Pero bañarse en 50 cm de profundidad da de sobra para ahogarse y eso la gente no se lo cree hasta que le pasa.