La estafa bilingüe: carta de un profesor andaluz

El bilingüismo es la gran estafa de la educación andaluza. Llevo 20 años en esto y jamás he conocido a nadie capaz de mantener una conversación en inglés con una cierta altura salvo hijos de familias mixtas emparentadas con la pérfida Albión o de elevadísimo nivel sociocultural. Si uno entra en una clase de Bachillerato supuestamente bilingüe y dice demasiado rápido "Hello" ya no te siguen, y ésta es la realidad educativa diaria. Si cree usted que sus churumbeles van a hablar inglés cuando salgan a la Universidad, siento defraudarle.