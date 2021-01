La ciencia ficción que recomiendo leer para gente que se quedó en Asimov y Arthur C. Clarke

Me encanta leer y me encanta la ciencia ficción. Suelo intercalar géneros cuando leo pero a veces me doy cuenta de que he caído en la marmita de la ciencia ficción y las últimas novelas son monogénero. Y es que la variedad de historias de ciencia ficción que existe es abrumadora. Y sin embargo hay gente que no todavía no ha salido de Asimov y Arthur C. Clarke.