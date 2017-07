L'Hospitalet: 25 años de resistencia okupa

La Vakería, La Lokería, L'Òpera, L'Astilla, L'Hortet, L'Eskola Encantada, La Bode, El Bloke, Kankún, El Retrete, La Casona, El Burdel, El Caserío, La Pua, Can Indigenea, El Pathio, La Casa del Terror, Can Lejía, El 5º Coño, El Krótalo, Cal Forner, La Lokomotiva, Les Vidrieres, Can Fullaraka, Can Amargós… Esto podría ser una relación de tiendas históricas y masías centenarias, pero no. Se trata de un recuento más reciente. Son algunos de los espacios okupados que han ido brotando en L'Hospitalet de Llobregat durante el último cuarto de siglo.