Kote Cabezudo condenado dos años y tres meses por obstrucción a la justicia

Una Sentencia (la primera de muchas más que llegarán) imposible e impensable allá por 2013, que me ha llenado los ojos de lágrimas por todo lo que hemos tenido que pasar durante 6 años las víctimas y yo. En la medida que me acompañáis desde que la Asociación Justicia Poética es una realidad, esta Sentencia también es parte de vosotros, un fallo del que sentiros orgullosos. Tras el estudio a fondo del fallo no descartamos apelar para que la condena se eleve a los 4 años que pedíamos acusación particular y Ministerio Fiscal.