La imprevisibilidad caracteristica de los King Gizzard nos sorprendía una vez más cuando en Abril publicaron un videoclip llamado Planet b que no figuraba en el tracklist the 'Fishing for fishies', album que en aquel momento todavía no se había lanzado. Eso dio pie a las especulaciones sobre un posible segundo lanzamiento antes de que finalizara el año, algo que la banda no tardó en confirmar.