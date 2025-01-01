edición general
4 meneos
83 clics
kilopixel

kilopixel

Ben Holmen pasó seis años construyendo una pantalla de madera de 1.000 píxeles en la que cualquiera puede dibujar.

| etiquetas: kilopixel , madera , display
3 1 0 K 40 tecnología
sin comentarios
3 1 0 K 40 tecnología

menéame