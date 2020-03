El outdoor más indoor. Aunque lo que más me gusta es estar fuera, las circunstancias actuales nos obligarán a muchos a pasar más tiempo en casa. Para hacer el momento más llevadero y motivaros para entrenar en casa o para cargar energía para más adelante os ofreceremos de manera gratuita y durante una semana las películas del proyecto Summits of My Life (A Fine Line, Déjame Vivir, Langtang):