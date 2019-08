KaiOS rival o aliado de Android?

Probablemente muchos no hayáis oído hablar de KaiOS, pero cuidado, porque pronto podría convertirse en uno de los sistemas operativos móviles más utilizados en todo el mundo. El duopolio Android-iOS sigue dominando este mercado, desde luego, pero KaiOS se postula como un Firefox OS hecho hijo pródigo. Una plataforma para terminales "de batalla" básicos, no táctiles (sorpresa) y que quieren conectar a esos miles de millones de personas que aún no lo están, sobre todo en países emergentes.