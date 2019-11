Juzgados de lo Social de Murcia: juicios por despido señalados para 2022 (al menos) y cosas varias

Puse una demanda por despido nulo de una trabajadora (el despido nulo es el que se impone por motivos discriminatorios como afiliación sindical, sexo, maternidad o represalia por haber demandado al empresario). La puse en marzo y recayó en el Juzgado de lo Social Nº3 . Hoy me notifican el decreto de admisión...y no me dan fecha de juicio porque la agenda del juzgado está llena para 2019. 2020 y 2021. Os paso el texto por si no me creéis.

Se supone que estos pleitos tienen prioridad absoluta y deben señalarse antes que los ordinarios. Pero así estamos, con la consiguiente indefensión de la trabajadora y el regocijo de la empresa, que ahora puede ofrecerle dos duros pagaderos ya mismo con el argumento de "si quieres esperarte 3 años a que se celebre el juicio...tú verás, a lo mejor para entonces ya hasta hemos cerrado la empresa".

Pero esto no ha sido lo único. Un compañero mío me acaba de contar que tenía un juicio por horas extras esta mañana y se lo han suspendido porque la empresaria (que debía testificar) ha dicho que está de baja por maternidad (tuvo al crío hace mes y medio y se encuentra perfectamente de salud, pero dice que como debe cuidarlo no puede acudir al Juzgado a declarar). Pese a que no era causa legal de suspensión, el juicio se ha suspendido...para 2021. La empresa es pequeña, así que apostaría 1000 euros a que para cuando salga el juicio ya no existirá (porque la empresaria habrá creado una nueva para eludir las deudas o simplemente habrá echado la persiana). Y los salarios los acabará pagando el FOGASA con dinero de todos.

Los retrasos en los juzgados de lo social de Murcia siempre han sido elevados (salvo en el Social 5, cuyo titular siempre señala los juicios con una celeridad muy superior a la de sus compañeros). Por eso se creó hace 1 año un nuevo juzgado de lo social (el 9) cuya misión era descongestionar aquello. Incomprensiblemente, los retrasos no sólo no han descendido, sino que en los últimos 2 meses se han incrementado exponencialmente. Y eso que el Social 9 está emulando al Social 5 y señala sus juicios con bastante rapidez.

Es obvio que necesitamos más juzgados de lo social. También lo es que todos los magistrados deberían emular al titular del Social 5 (y ahora al del 9) en lo que a rapidez en la tramitación de los procedimientos se refiere. Creo que la solución se encuentra en una conjunción de ambas ideas. Y mi fe en que dicha solución se materialice es nimia, a no ser que todos los abogados y justiciables comencemos a colapsar medios de comunicación y calles denunciando esta situación.

Mientras tanto, centenares de empresarios seguirán aprovechando las vergonzosas dilaciones que vivimos para 1) dar de baja sus empresas a fin de eludir las deudas y crear otras nuevas, que a su vez tendrán tiempo de volver a dar de baja si se amplía demanda frente a ellas; 2) coaccionar a los trabajadores necesitados de dinero para que acepten dos duros ahora en lugar de esperar 3 años para obtener una sentencia. Y es que la Justicia, si no es rápida (o al menos no obscenamente lenta como pasa en Murcia) no es justicia.