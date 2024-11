Justicio: una IA que ofrece respuestas legales fundamentadas porque conoce toda la legislación estatal, autonómica y europea

Me encontré hace algunas semanas con Justicio, que supongo que no había visto antes porque no es mi especialidad ni mi área de interés, pero me pareció una idea genial. Es una plataforma gratuita con una IA que han alimentado con toda la legislación estatal, autonómica y europea. Preguntas cualquier tema legal y te lo explica. Se utiliza haciendo preguntas en lenguaje natural y puede responder con distintos niveles de complejidad.