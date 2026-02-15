La justicia social en la Biblia

La Biblia contiene numerosos pasajes que enfatizan la justicia social, la protección de los vulnerables, la crítica a la acumulación excesiva de riqueza y la comunidad de bienes, temas frecuentemente asociados con posturas de izquierda o teologías de la liberación.

Aquí se presentan algunas citas bíblicas clave con estas temáticas:

Comunismo Primitivo y Comunidad de Bienes

Hechos 2:44-45: "Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas; vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno".

Justicia Social y Defensa de los Pobres

Isaías 1:17: "¡Aprendan a hacer el bien! Busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda".

Crítica a la Riqueza y el Capitalismo

Mateo 19:21: "Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme".

Igualdad y el Ejemplo de Jesús

Lucas 4:18-19: "El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos".

Estos versículos han sido utilizados históricamente para abogar por la redistribución de la riqueza, la atención a los desfavorecidos y un orden económico más justo y equitativo.