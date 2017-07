La Justicia sentenció como ilegales las obras de la M-30 en las que Moix no vio delito

El ex fiscal jefe de Madrid Moix no vio delito en la denuncia de IU que consideró irregular el fraccionamiento de las obras en varios proyectos "eludiendo de modo intencionado la declaración de impacto ambiental".El Tribunal de Justicia de la UE sentenció que sentenció que la evaluación de impacto "no podía eludirse mediante el fraccionamiento de un proyecto".Posteriormente,un juzgado de Madrid declaró ilegales las obras de la M-30 por haber eludido el informe de impacto medioambiental ..