La justicia italiana no tiene nada que decir

El Parlamento Europeo levantó la inmunidad de Carles Puigdemont para que pudiera ser juzgado por el Tribunal Supremo (TS)[...]Frente a todos los demás órganos judiciales de todos los países de la Unión Europea, Puigdemont no ha perdido la inmunidad parlamentaria[...]Contra la decisión del Parlamento Europeo, Puigdemont interpuso recurso ante el Tribunal General de la UE[...]hasta que el Tribunal General no dicte sentencia que confirme la decisión del Parlamento Europeo, Puigdemont no podrá ser detenido ni procesado.