La Justicia denuncia la opacidad de las entrevistas personales en las oposiciones a Policía Nacional

El Tribunal Superior de Madrid ha obligado a la Policía a admitir a más de veinte aspirantes Todos fueron declarados "no aptos" en la entrevista personal Algunos de estos casos han sido ganados por la representación legal del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Su portavoz, Ramón Cosío, denuncia en conversación con la Cadena SER que "venimos denunciando que esa prueba no es objetiva porque no hay un procedimiento, un protocolo establecido que fije o pueda dar garantías suficientes de que la prueba se realice con objetividad".