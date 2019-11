La Junta de Extremadura no responde a requerimientos del defensor del pueblo por el uso de rehalas

El 23 de Agosto de 2018 Ecologistas Extremadura presentó queja ante el defensor del pueblo por el plan de acción selectiva 2018 en Parque Nacional de Monfragüe, que implicaba la realización de monterías con la suelta de rehalas, cientos de perros en toda la... La Junta de Extremadura tras reiterados requerimientos del defensor del pueblo no responde, y por tanto no han aclarado ¿Cómo garantizan que los perros de las rehalas no atacan a especies protegidas? y desde Ecologistas Extremadura afirman que no lo hacen porque saben que no es posible..