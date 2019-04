La Junta Electoral deja en suspenso el debate de Atresmedia por incluir a Vox y no a otros partidos con representanción

La Junta Electoral no permite sacar el debate de Atresmedia del próximo 23 de abril tal y como está ahora porque no respeta la proporcionalidad al incluir a Vox. El organismo que arbitra el periodo electoral ha tomado esta decisión y ha conminado a Atresmedia a que haga otra propuesta. Es decir, el debate no se suspende sino que debe modificarse el formato. El problema es que Vox no tiene la condición de grupo significativo, lo que llevó a Junts per Catalunya, PNV y Coalición Canaria a recurrir ante la Junta.