Junqueras: "Dedico mi tiempo a reflexionar y, por suerte, como católico, a orar"

El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha publicado este viernes en The Times un artículo con el titular 'Puede que esté en prisión, pero los catalanes continuaremos luchando': "La comunicación con el mundo exterior es muy limitada: solo podemos hablar 50 minutos a la semana por teléfono y no he visto a mis hijos. Dedico mi tiempo a la reflexión y, afortunadamente, como católico, a la oración. Tengo tiempo para pensar en el pasado pero también en el futuro".