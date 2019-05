Juncker reconoce ahora "presiones de numerosos gobiernos" de la UE para dejar caer a Grecia durante la crisis

El presidente de la Comisión cuenta entre los logros de su mandato, que está en sus últimos meses, "mantener a Grecia en el euro"Juncker, en junio de 2015, dijo en relación al referéndum griego: "Un no querría decir, independientemente de la pregunta, que Grecia dice no a Europa"En enero pasado, reconoció el luxemburgués: "No fuimos solidarios con Grecia, la insultamos, la injuriamos"