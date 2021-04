A juicio el cómico David Suárez por su tuit "vejatorio" hacia las mujeres con síndrome de Down

El cómico gallego David Suárez será juzgado el 4 de mayo por un comentario sexual en su cuenta de Twitter sobre las mujeres con síndrome de Down, que la Fiscalía califica de humillante y vejatorio, por lo que le pide un año y 10 meses de cárcel y más de 3.000 euros de multa. "El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down", es el mensaje que publicó en Twitter el 18 de abril de 2019 y por el que se sentará en el banquillo ante el Juzgado Penal