El jugador de la NBA que ganó más anillos que Michael Jordan y al que nadie recuerda: Robert Horry pide respeto

El debate sobre el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos termina muchas veces con una misma frase: “Pero Michael Jordan tiene seis anillos”. Uno más que Kobe Bryant y dos más que LeBron James. Pero también uno menos que Robert Horry, que recientemente ha alzado la voz pidiendo el respeto que no se le tiene, no porque no se le considere mejor que a Jordan, sino porque no se valora lo que hizo durante su carrera.