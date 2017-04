La jueza Alaya: "Los fiscales no mueven un dedo si no reciben órdenes desde Madrid"

Mercedes Alaya, conocida como la jueza de los ERE de Andalucía, pronunció este miércoles una conferencia en el Hotel Las Arenas de València, organizada por Foro de Opinión Cívico de la Comunidad Valenciana. Fiel a su imagen de no casarse con nadie, la magistrada del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla no dejó títere con cabeza. Tuvo para todos: cúpula judicial, Fiscalía, medios de comunicación y políticos. La magistrada afirma que la injerencia política en la Justicia es total: "No se me permitió quedarme (en el caso ERE) por un voto....