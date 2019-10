La jueza absuelve a un profesor de la Universidad de La Laguna denunciado por acosar a una alumna

La magistrada reprueba la conducta por considerar que envió a una estudiante de Periodismo correos electrónicos que eran inadecuados y se extralimitaban de la actividad académica, pero argumenta que no hay delito porque no alteró de forma grave el desarrollo de la vida cotidiana de la joven . La sentencia recuerda que el fallo no impide que el comportamiento del acusado "pueda ser sancionable en otras esferas o ámbitos" . El docente de Economía Aplicada remitió a la denunciante 80 'emails' en dos meses, postales desde Madrid y varias cartas.