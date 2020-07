Un juez da por trabajadas las horas si el empleado estaba disponible

La empresa les comunicó que desde 18 y hasta el 30 de marzo no tendrían obligación de ir a trabajar, pero que las horas y/o /jornadas retribuidas y no trabajadas durante estos días "se acumularían en una bolsa a favor de la empresa, para su posterior recuperación por necesidades del servicio". El juzgado madrileño entiende que la creación de esta bolsa de trabajo es nula y "no puede desplegar efecto para el conjunto de la plantilla".