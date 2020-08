Juez Calatayud:No contemplo la posibilidad de que a unos padres se les acuse de favorecer el absentismo de sus hijos ...

Juez Calatayud, en pleno crecimiento de la pandemia de la COVID 19 "No contemplo la posibilidad de que a unos padres se les acuse de favorecer el absentismo de sus hijos por no llevarlos a clase por el miedo la pandemia" "En cualquier caso sería recurrible" «Si las autoridades no se mojan sobre la vuelta al 'cole' no pueden exigir a los padres y profes que se mojen»