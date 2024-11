El juez asegura que los mensajes dejan "claro el destino" de los 100.000 euros de Alvise: "Fondos para el partido"

En un momento de la declaración el juez tomó la palabra para destacar que en los mensajes entre Romillo y 'Alvise' se aludía, de forma directa, al destino del dinero: "Pero sí que lo deja claro: fondos para el partido", pues en los mismos se referían, prosigue el juez en su alocución, a "fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas y pone entre paréntesis (Sentinel). Fondos para el partido, seis actos, propaganda y publicidad, que a mí el Tribunal de Cuentas no me permite pagar de mi bolsillo