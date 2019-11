El juez archiva la causa contra los cargos de la Xunta acusados de homicidio por retrasar fármacos contra la Hepatitis C

El instructor no considera probado más de tres años después de la denuncia de la Fiscalía que “el fallecimiento de los pacientes les sea imputable causalmente a los investigados”. El juez añade que del informe forense se infiere que los nuevos tratamientos antivirales “lo que conseguían era una eficacia muy alta a la hora de eliminar el virus de la hepatitis C, pero eso no quiere decir que los pacientes se curasen”; los nuevos tratamientos “ni siquiera se encontraban plenamente admitidos por la Agencia Europea del Medicamento, de modo que su a