La desconexión bidireccional en la comunicación y la comprensión entre personas autistas y no autistas se ha denominado el «problema de la doble empatía». Los investigadores encontraron una disminución significativamente más pronunciada de la retención de detalles en el juego en una cadena mixta, mientras que la cadena pura autista no se diferenciaba significativamente de las cadenas puras no autistas.