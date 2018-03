Los jubilados podemos jubilar a Rajoy

Los jubilados y pensionistas, movidos no por partidos ni sindicatos, sino heridos en su dignidad, han descubierto que se habían quedado solos, que Rajoy ha ido incumpliendo tantas promesas y que sus necesidades no se habían solucionado. No es de extrañar,pues,que los llamados “yayoflautas” hayamos tomado conciencia de lo que significan electoralmente los más de ocho millones de votos que representamos; no se nos oculta el cambio de melodía que han iniciado a cantar los populares sobre la necesaria revalorización de las pensiones en un precipi