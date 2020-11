Juan Marín: «No entiendo cómo Vox condiciona unos Presupuestos por una imposición ideológica»

"Si Vox piensa que es más importante esa lucha política con el Grupo parlamentario Popular en el Congreso que ser útil a los andaluces, que lo decida. Y si el PSOE una vez más sigue tendiendo la mano pero la retira cada vez que llega el momento de arrimar el hombro, no nos va a sorprender porque es lo que ha hecho siempre y lo que creo que va a seguir haciendo la señora Díaz. A mí ya me engañó una vez y ya no me engaña más. Hay cuestiones que uno no entiende si es falta de humildad o que tiene la herida abierta por haber perdido un Gobierno."