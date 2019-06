Juan Carlos I, decepcionado:Esto de no trabajar se parece mucho a lo que ya hacía

Primer fin de semana de Juan Carlos I fuera de la vida pública, toca hacer balance y no es nada positivo. Si, ayer, su hijo apretaba muy fuerte los puñitos porque una bandera no ondeaba bien, el berrinche de su padre tampoco ha sido menor. “Pensaba que uno al retirarse haría otras cosas, no sé. Ha sido un finde de rascarse la tripa, viagra, putas de lujo y cena con un traficante de armas a la noche. ¡Eso es trabajo!”, comenta decepcionado Juan Carlos. “¿Es que me quieren exprimir currando hasta que me muera o qué?