JpD denuncia presiones políticas a los jueces en el caso de Juana Rivas

Jueces para la Democracia recuerda que los órganos judiciales no pueden decidir no ejecutar lo juzgado "cuando están obligados por la Constitución a ello". Lamenta que se minimice "el efecto del incumplimiento de las resoluciones judiciales" así como "las acusaciones a los jueces de no estar aplicando las normas, sugiriendo que la actuación de la justicia en este caso responde a decisiones arbitrarias, o a la despreocupación por los menores", "nada más lejos de la realidad pues el interés de los menores es un interés superior del ordenamiento".