Los jóvenes vascos dificultan el rastreo de casos de coronavirus al negarse a revelar sus contactos

Y ahora, el Departamento vasco de Salud se ha encontrado con un nuevo problema derivado de este cambio de perfil: los jóvenes vascos se niegan a revelar sus contactos más estrechos. Así lo ha revelado Janire Portuondo, enfermera de Osakidetza y coordinadora de la red de vigilancia de casos y contactos estrechos, en una entrevista publicada en El Correo. "Les llamas y no te dicen nada por no chivarse; por no delatarse entre ellos no dan la información de manera real", se lamenta esta rastreadora.