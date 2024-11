"Si los jóvenes supieran lo que era Franco, jamás dirían 'Viva Franco'": el libro que explica la dictadura a los que no la vivieron

Es importante que la generación que no ha vivido la dictadura aprenda lo que pasó en unos años de los que mucha gente no se atreve a hablar, de ahí surgió la idea del libro Franco para jóvenes, escrito por un padre (José Antonio Martínez Soler) y un hijo (Erik Martínez) que por generación tienen una idea diferente del dictador. Martínez Soler, célebre periodista exredactor jefe de El País y exdirector general del 20 minutos, comparte sus vivencias de esos años con aquellos que no han vivido el terror del franquismo.