Una joven mata a su novio al dispararle para buscar más seguidores en YouTube

Querían tener mayor audiencia en YouTube y no se les ocurrió una mejor idea que intentar un truco con una pistola Desert Eagle. "Yo y Pedro probablemente vamos a grabar uno de nuestros más peligrosos videos. Es su idea, no la mía", publicó la mujer poco antes de realizar el "truco" con su novio. M. P. disparó a su novio Pedro, quien sostenía un libro a la altura de su pecho. Pensaron que aquel objeto detendría la bala, pero evidentemente no fue así. Pedro falleció frente a la puerta de su casa inmediatamente después del disparo.