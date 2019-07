Una joven chilena cuenta cómo un eclipse de sol le quemó las retinas

"En el año 2010, viendo un eclipse parcial en la ciudad de Quilpué, se me quemaron los fotorreceptores de la retina del ojo izquierdo y del ojo derecho, y por eso tuve que empezar a usar lentes para siempre. Quedó tatuada la luz y la sombra del eclipse de sol en mis ojos", ha dicho la joven. En este sentido, ha lanzado una advertencia a la hora de ver un eclipse solar: "Tengan mucho cuidado. No es un juego, yo miré, y ¡pum!, me quemé inmediatamente. Es un accidente, así que sean muy cuidadosos con los niños", ha avisado.