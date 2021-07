Un joven de El Berrón (Asturias) herido en la cara tras el ataque de un pitbull

Paseaba por la senda fluvial del Nora con una amiga y los perros de ambos cuando apareció un pitbull que lo mandó al hospital con graves daños en la nariz, perdiendo además el lagrimal del ojo derecho. Rubén Bode, un joven de 25 años de El Berrón, vivió el pasado sábado “una experiencia muy difícil”, de la que solo salió vivo, afirma, gracias a su mascota: “Si no me defiende mi perro no lo cuento”.