Una joven árbitra gaditana se rebela contra insultos machistas

La portuense Andrea Zarzuela denuncia los insultos y amenazas recibidos en un partido de la 4ª Andaluza Juvenil en una pedanía de Jerez por parte de los padres de uno de los jugadores"El padre me dijo que yo no tenía ni puta idea porque era mujer, que me fuera a fregar y la madre me dijo que me iban a hartar de palos al salir del vestuario", afirmaAndrea se ve "con más fuerza que nunca" para continuar en el mundo del arbitraje y el club Comarca de Jerez ha decidido prohibir la entrada a sus partidos a las personas que la insultaron